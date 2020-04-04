Глава МЧС вылетел на вертолёте к месту взрыва газа в Орехово-Зуеве
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- РИА Новости
«Министр МЧС вылетел на вертолёте к месту событий, в Орехово-Зуево», — приводит Интерфакс сообщение МЧС.
Ранее сообщалось, что к месту ЧП отправился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В субботу, 4 апреля, в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.
По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.