В Госдуме прокомментировали закон об онлайн-продаже лекарств

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT закон об онлайн-продаже лекарств, который ранее был подписан президентом.

Депутат напомнил, что вопрос продажи лекарств через интернет обсуждался в Госдуме ещё до ситуации с распространением COVID-19.

«Речь о дистанционной продаже лекарств шла уже давно. Ещё когда не было инфекции коронавируса, мы рассматривали этот вопрос и, конечно, пришли к общему мнению, что этот закон нужно принимать. Изначально мы рассматривали только безрецептурные препараты, но здесь вмешалась вот эта ситуация, когда нужно было быстро принимать этот закон», — заявил Огуль.

Парламентарий отметил, что закон тем не менее был принят с учётом текущей эпидемической ситуации.

По его словам, для минимизации социальных контактов предполагается также доставка лекарств на дом.

«Новшество этого законопроекта в том, что мы до конца довели его к тому, что человек может заказать этот препарат, и его ему принесут на дом... Мы исходили из того, что это очень востребованная и оправданная мера», — рассказал депутат.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий онлайн-продажу лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.