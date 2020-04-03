В Подмосковье выздоровели ещё 13 пациентов с коронавирусом

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В Московской области за последние сутки выздоровели 13 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число излечившихся в регионе составляет 30. Об этом говорится в сообщении подмосковного оперативного штаба.
В Подмосковье выздоровели ещё 13 пациентов с коронавирусом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Ещё 13 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса», — говорится в сообщении.

Указано, что они были выписаны после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

«Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 30 человек», — подчеркнули в штабе.

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19.

Ранее в Подмосковье продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Как передавал телеканал «360», в регионе в апреле откроют шесть инфекционных центров

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