В Подмосковье выздоровели ещё 13 пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
«Ещё 13 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса», — говорится в сообщении.
Указано, что они были выписаны после получения отрицательного результата теста на коронавирус.
«Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 30 человек», — подчеркнули в штабе.
В настоящее время в Московской области зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19.
Ранее в Подмосковье продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.
Как передавал телеканал «360», в регионе в апреле откроют шесть инфекционных центров.