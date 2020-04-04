Эксперт оценил вероятность распространения дистанционной продажи автомобилей в России
- globallookpress.com
По мнению специалиста, дистанционная продажа вряд ли получит распространение в России.
«Очень мало продавцов, которые могут сказать про машину правду, а доверять незнакомому человеку и покупать кота в мешке чревато последствиями», — отметил он в беседе с Newinform.
Славнов привёл в пример Японию, где мотоциклы продают с помощью аукционов, которые служат гарантом безопасности сделки.
«В России если будут аукционы, то ещё возможны онлайн-продажи, а если будет продавец, которому важно продать машину любыми способами, то это ни к чему хорошему не приведёт», — уточнил он.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.