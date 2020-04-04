Эксперт оценил вероятность распространения дистанционной продажи автомобилей в России

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Радиоведущий, автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал возможность широкого распространения дистанционного способа продажи автомобилей в России.
Эксперт оценил вероятность распространения дистанционной продажи автомобилей в России
  • globallookpress.com

По мнению специалиста, дистанционная продажа вряд ли получит распространение в России.

«Очень мало продавцов, которые могут сказать про машину правду, а доверять незнакомому человеку и покупать кота в мешке чревато последствиями», — отметил он в беседе с Newinform.

Славнов привёл в пример Японию, где мотоциклы продают с помощью аукционов, которые служат гарантом безопасности сделки.

«В России если будут аукционы, то ещё возможны онлайн-продажи, а если будет продавец, которому важно продать машину любыми способами, то это ни к чему хорошему не приведёт», — уточнил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.

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