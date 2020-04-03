Эксперт оценила вероятность исчезновения рукопожатий после эпидемии коронавируса

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева прокомментировала возможность исчезновения рукопожатий после завершения эпидемии коронавируса.

По её мнению, для исчезновения таких глубинных привычек потребуется гораздо больше времени.

«Чтобы у нас такое прижилось, нам надо в таких условиях прожить года два-три. Надеюсь, что такого не случится, что мы быстрее всё это преодолеем. Поэтому, если времени пройдёт не так много, мы на автомате продолжим протягивать руку при встрече», — отметила специалист в беседе с НСН.

Она напомнила, что рукопожатие — это привычка, свойственная не только россиянам, но и многим народам, за исключением Азии, и отказаться от неё будет непросто.

Ранее семейный психолог Татьяна Потёмкина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как правильно объяснить детям, чем опасен коронавирус и почему им необходима самоизоляция.