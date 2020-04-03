Патрульный рассказал о контроле на улицах Томска в период самоизоляции

Полиция Томска усилила патрулирование улиц города в период режима всеобщей самоизоляции.

Как передаёт портал vtomske.ru, правоохранители беседуют с жителями и рекомендуют им оставаться дома.

«Граждане относятся с пониманием к ситуации. Рассказывают, почему они находятся на улице. По-прежнему много гуляют мамы с ребятишками. Говорят, что дети маленькие, нужно прогуляться, ни к кому не хотят подходить и в ближайшее время вернутся домой», — отметил один из патрульных города.

Отмечается, что в полиции сделали специальные памятки о режиме самоизоляции и о том, в каких случаях можно выходить на улицу.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, в Крыму заявили о прекращении работы ярмарок из-за усиления мер по самоизоляции.