Пивовары обратились к премьеру по поводу ограничения продаж алкоголя

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Союз российских пивоваров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии.
Пивовары обратились к премьеру по поводу ограничения продаж алкоголя
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как передаёт ОТР, производители считают, что эти меры приведут к их разорению и увеличению потребления опасных суррогатов.

Отмечается, что в настоящее время продажа пива ограничена в нескольких регионах.

Кроме того, пивовары потеряли значительную часть сбыта из-за закрытия предприятий общественного питания, в том числе гостиниц, баров, ресторанов и кафе.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь в беседе с НСН прокомментировал предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева ввести ограничение на продажу спиртного в связи с пандемией коронавируса.

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