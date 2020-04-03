Пивовары обратились к премьеру по поводу ограничения продаж алкоголя

Союз российских пивоваров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии.

Как передаёт ОТР, производители считают, что эти меры приведут к их разорению и увеличению потребления опасных суррогатов.

Отмечается, что в настоящее время продажа пива ограничена в нескольких регионах.

Кроме того, пивовары потеряли значительную часть сбыта из-за закрытия предприятий общественного питания, в том числе гостиниц, баров, ресторанов и кафе.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь в беседе с НСН прокомментировал предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева ввести ограничение на продажу спиртного в связи с пандемией коронавируса.