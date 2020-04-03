В Москве рассказали о росте спроса на некоторые виды товаров

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В Москве в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции увеличился спрос на некоторые виды товаров.
В Москве рассказали о росте спроса на некоторые виды товаров
  • Pixabay

Как сообщает сайт «Москва 24», за последние две недели спрос на ноутбуки вырос в два раза.

Также увеличились продажи офисных кресел и стульев, ковриков для мыши, наушников, динамиков и прочей компьютерной атрибутики.

Спрос на холодильники в середине марта вырос на 68%, морозилок — на 13%, электрогенераторов — на 29%.

На 40% увеличился спрос на биотуалеты и души, вдвое выросли продажи семян и настольных игр.

Ранее пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский в беседе с Nation News рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.

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