В Москве рассказали о росте спроса на некоторые виды товаров

В Москве в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции увеличился спрос на некоторые виды товаров.

Как сообщает сайт «Москва 24», за последние две недели спрос на ноутбуки вырос в два раза.

Также увеличились продажи офисных кресел и стульев, ковриков для мыши, наушников, динамиков и прочей компьютерной атрибутики.

Спрос на холодильники в середине марта вырос на 68%, морозилок — на 13%, электрогенераторов — на 29%.

На 40% увеличился спрос на биотуалеты и души, вдвое выросли продажи семян и настольных игр.

Ранее пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский в беседе с Nation News рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.