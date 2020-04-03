В Оренбургской области запустили проект «Заповедное Оренбуржье в лицах»

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Оренбургский заповедник запустил масштабный проект «Заповедное Оренбуржье в лицах», посвящённый людям, которые внесли вклад в защиту особо охраняемых природных территорий региона.
В Оренбургской области запустили проект «Заповедное Оренбуржье в лицах»
  • © ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»

Как передаёт RIA56, «Заповедное Оренбуржье в лицах» — это серия коротких видеосюжетов и публикаций.

Материалы будут размещаться на сайте заповедника и официальных страницах учреждения в соцсетях. 

Как отметили в пресс-службе учреждения, они расскажут не только о сотрудниках заповедников, национальных парков, заказников, но и о деятелях науки и образования, путешественниках-исследователях, работниках лесного и охотничьего хозяйства, педагогах образовательных учреждений и других.

Итогом проекта станет книга «Заповедное Оренбуржье в лицах», издание которой запланировано на 2021 год.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» запустил ежедневные онлайн-экскурсии.

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