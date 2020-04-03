Эксперт дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в Татарстане

Президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

В беседе с изданием «Реальное время» он отметил, что в связи с самоизоляцией перестали работать 90% риелторов, в результате чего вторичный рынок остановился.

«Сделки в этом сегменте практически остановлены: чтобы провести электронную регистрацию, надо подать согласие на сделку в бумажном виде в МФЦ, а МФЦ все закрыты. Единственная возможность зарегистрировать вторичное жилье — по ипотеке Сбербанка, там проходит электронная регистрация», — пояснил Андрей Савельев.

По его мнению, если такой режим продлится ещё месяц, многие компании на рынке недвижимости перестанут существовать.

Он добавил, что при условии принятия решения, позволяющего продавцам на вторичном рынке работать онлайн и совершать электронные сделки, сегмент оживёт.

Ранее, как сообщала kp.ru, аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам первого квартала 2020 года.