Эксперт дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в Татарстане

Короткая ссылка
Президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.
Эксперт дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в Татарстане
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Реальное время» он отметил, что в связи с самоизоляцией перестали работать 90% риелторов, в результате чего вторичный рынок остановился.

«Сделки в этом сегменте практически остановлены: чтобы провести электронную регистрацию, надо подать согласие на сделку в бумажном виде в МФЦ, а МФЦ все закрыты. Единственная возможность зарегистрировать вторичное жилье — по ипотеке Сбербанка, там проходит электронная регистрация», — пояснил Андрей Савельев.

По его мнению, если такой режим продлится ещё месяц, многие компании на рынке недвижимости перестанут существовать. 

Он добавил, что при условии принятия решения, позволяющего продавцам на вторичном рынке работать онлайн и совершать электронные сделки, сегмент оживёт.

Ранее, как сообщала kp.ru, аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам первого квартала 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить