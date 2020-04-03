Инфекционист оценил заявления о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
«В реальности чрезмерное употребление алкоголя не только не способно продезинфицировать организм от коронавируса, но и повышает вероятность заболевания за счёт угнетения иммунной системы. ВОЗ рекомендует воздержаться от распития крепких спиртных напитков и наладить максимально здоровый образ жизни», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Вслух.ру».
Он добавил, что лук, чеснок и имбирь обладают природными бактерицидными свойствами и в умеренной дозе могут быть полезны для улучшения общего состояния здоровья. Но защитить полностью от COVID-19 они не могут.
Ранее врач-нарколог Анастасия Игнатова в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заявила об отсутствии пользы от алкоголя в борьбе с коронавирусом.