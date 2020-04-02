Политолог оценил принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом

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Политолог Армен Гаспарян прокомментировал принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.

«Здесь нужно разобраться, чего хотят люди. Если они собираются побыстрее исполнить итальянский сценарий, чтобы побить все возможные рекорды по заболеваемости и летальности, то тогда да — в таком случае никакой карантин не нужен. Если же главная задача государства состоит в том, чтобы сохранить жизнь людей, то те меры, которые сегодня принимаются в России, являются абсолютно правильными», — сказал Гаспарян в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее бывший председатель Верховного совета России, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН дал прогноз относительно перспектив российской экономики.

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