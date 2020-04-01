Жителям Подмосковья будут выдавать электронные пропуска во время режима самоизоляции

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Жителям Московской области будут выдавать электронные пропуска во время режима самоизоляции.
Жителям Подмосковья будут выдавать электронные пропуска во время режима самоизоляции
  • © Максим Денисов / mos.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. Сейчас программисты разрабатывают эту платформу, в понедельник она у нас будет готова», — заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире канала «Россия 1».

Электронную декларацию можно будет получить на портале mosreg.ru.

Как пояснил Воробьёв, планируется, чтобы при передвижении, если примут такую меру, человек имел эту декларацию.

«Мы делаем так, чтобы это было удобно, доступно, и будем большое внимание уделять разъяснению — как нужно зачекиниться, как нужно зарегистрироваться на этой платформе», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ситуацию с коронавирусом в регионе.

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