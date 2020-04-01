В Приморье проводят проверку по факту смерти школьника

В Приморском крае проводят проверку по факту смерти школьника.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.

Информация о произошедшем поступила от жителей города Большой Камень.

«Сейчас идёт доследственная проверка по факту смерти подростка. Но результата судебно-медицинской экспертизы ещё нет — он появится на следующей неделе», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.