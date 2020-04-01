Бывший подводник прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции

Капитан 1-го ранга подводной лодки в отставке Сергей Апрелев прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции.

По его словам, у россиян есть возможность общаться.

«Сейчас всё можно организовать по Skype — даже вечеринку. Это всё-таки решение — если бы у нас не было связи, было бы сложнее», — отметил он в беседе с телеканалом «360».

Как добавил Апрелев, ограничение в возможности перемещаться помогает ему сделать гораздо больше, чем он мог бы, когда «распылялся», ходил на встречи.

«Меня изоляция не очень страшит», — заключил он.

Ранее дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков в беседе с Nation News рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.