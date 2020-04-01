Психолог рассказала, как бороться с тревожностью

Психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал рассказала, как бороться с тревожностью.

«Ситуация, которая сейчас складывается в нашем обществе и в мире, бросает мощный вызов нашей адаптивности. И первое, что хочется сказать: тревожиться в такой обстановке — это абсолютно нормально», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам психолога, в ситуации хронической тревоги очень важно опираться на привычные ритуалы, наполняющие повседневность.

Кроме того, считает Салахиева-Талал, можно и нужно чаще звонить своим близким, поддерживать их, выговариваться самим и давать выговориться им.

«Стройте планы на будущее, на то, куда пойдёте и что сделаете, когда карантин закончится, — это очень важно сейчас», — добавила она.

Со своей стороны, детский семейный психолог Наталья Дружинина, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Астраханского государственного медицинского университета, в беседе с «Российской газетой» посоветовала заниматься в самоизоляции тем, что может эмоционально наполнить.

«Посмотреть старый фильм, достать альбом с семейными фотографиями, позвонить друзьям, с которыми давно не общались», — заявила она.

Дружинина также рекомендует определить для себя несколько официальных источников информации, чтобы знать о симптомах вируса и о том, как себя защитить, и определить конкретное время, когда их читать, чтобы быть в курсе ситуации.

Ранее семейный психолог Виктория Капотова дала рекомендации по работе на удалёнке.