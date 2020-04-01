В Нижегородской области определили порядок выдачи подтверждений на работу в условиях самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.
В документе предусмотрен список организаций и перечень случаев, на которые не распространяются ограничения. Прежде всего речь идёт об оказании медпомощи, отпуске лекарств и оказании ветеринарных услуг.
Под режим самоизоляции не подпадает и работа правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзора, служб ЖКХ.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно оформлять заявки на перемещение сотрудников к месту работы и направлять эти документы на официальный электронный адрес органа исполнительной власти региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.