В Нижегородской области определили порядок выдачи подтверждений на работу в условиях самоизоляции

В Нижегородской области определили порядок выдачи подтверждений организациям, имеющим право осуществлять деятельность в нерабочие дни.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.

В документе предусмотрен список организаций и перечень случаев, на которые не распространяются ограничения. Прежде всего речь идёт об оказании медпомощи, отпуске лекарств и оказании ветеринарных услуг.

Под режим самоизоляции не подпадает и работа правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзора, служб ЖКХ.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно оформлять заявки на перемещение сотрудников к месту работы и направлять эти документы на официальный электронный адрес органа исполнительной власти региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.