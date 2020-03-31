В Российской гильдии риелторов оценили перспективы цен на недвижимость

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов оценил перспективы цен на недвижимость.
В Российской гильдии риелторов оценили перспективы цен на недвижимость
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«Жилую недвижимость нужно поделить на «хрущёвки», «брежневки», дома 2000-х годов и новые постройки, введённые в эксплуатацию за последнее десятилетие», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, объекты, которые относятся к старой постройке, будут стоить ещё дешевле, а цена на объекты 2000-х годов не изменится.

Как прогнозирует Виноградов, новые постройки и строящаяся недвижимость тоже не будут падать в цене.

В свою очередь, руководитель отдела продаж риелторской компании «Этажи» Игорь Денисов в беседе с URA.RU рассказал, что в Екатеринбурге снизилось количество заключаемых контрактов по аренде жилой недвижимости.

«За последние три дня (включая сегодня) в 2 — 2,5 раза снизилась активность со стороны клиентов на аренду жилья. Замечен некоторый спад по спросу на рынке аренды и спад в плане заключения новых контрактов, так как заключение договора обычно происходит при личной встрече, которые ввиду самоизоляции сейчас практически невозможны», — сообщил он.

При этом роста количества расторжений контрактов не наблюдается.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости.

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