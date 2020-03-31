Самарская область получит 1,2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением коронавируса

Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на меры по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает kp.ru, об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Средства пойдут на укрепление материально-технической базы больниц и развёртывание новых койко-мест для тех, кто может заболеть.

Из областного бюджета на формирование запаса лекарств и помощь больницам предоставят 200 млн рублей.

12 марта в бюджет региона были внесены поправки, согласно которым дополнительно 600 млн рублей направлено на зарплату сотрудников первичного звена здравоохранения и скорой помощи.

«Как вы знаете, приняты дополнительные меры по введению специальных надбавок для врачей, медсестёр и работников младшего медперсонала, которые работают в инфекционных отделениях, где уже есть инфицированные коронавирусной инфекцией», — сказал Азаров.

Также стало известно, что в Самаре заработала горячая линия для граждан на карантине, которым нужна помощь, передаёт ОТР. Волонтёры работают в две смены.

Ранее сообщалось, что вылечившийся от коронавируса самарец призвал соблюдать режим самоизоляции.