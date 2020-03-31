Психолог рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции

Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции.

«Есть семьи, которые подавляют обиды внутри себя, или у них есть проблемы, которые не проговариваются и отодвигаются. Это может обостриться в ситуации с карантином, но, с другой стороны, это хорошо. Необходимо находить способы проговаривать и обсуждать проблемы и претензии», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, важно, чтобы у каждого члена семьи было своё личное пространство и время.

Как считает Бояринова, сейчас самое время научиться общаться в собственной семье.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.