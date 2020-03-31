Психолог рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции

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Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции.
Психолог рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции
  • Pixabay

«Есть семьи, которые подавляют обиды внутри себя, или у них есть проблемы, которые не проговариваются и отодвигаются. Это может обостриться в ситуации с карантином, но, с другой стороны, это хорошо. Необходимо находить способы проговаривать и обсуждать проблемы и претензии», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, важно, чтобы у каждого члена семьи было своё личное пространство и время.

Как считает Бояринова, сейчас самое время научиться общаться в собственной семье.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.

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