В Кировской области ввели режим самоизоляции

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В Кировской области вводят режим самоизоляции с 31 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
В Кировской области ввели режим самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Президент России объявил эту неделю нерабочей, и мы надеялись, что жители нашего региона не воспримут данную меру как каникулы. Но первые же дни показали, что большое количество кировчан не спешат самоизолироваться», — заявил губернатор региона Игорь Васильев.

По его словам, поэтому принято решение распространить меры не только на граждан старше 65 лет, но и на всех жителей региона.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Краснодарском крае вводят карантин.

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