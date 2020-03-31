В Кировской области ввели режим самоизоляции

В Кировской области вводят режим самоизоляции с 31 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает progorod43.

«Президент России объявил эту неделю нерабочей, и мы надеялись, что жители нашего региона не воспримут данную меру как каникулы. Но первые же дни показали, что большое количество кировчан не спешат самоизолироваться», — заявил губернатор региона Игорь Васильев.

По его словам, поэтому принято решение распространить меры не только на граждан старше 65 лет, но и на всех жителей региона.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Краснодарском крае вводят карантин.