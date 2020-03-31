Экипаж подлодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учения

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Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учения.
Экипаж подлодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Подлодка базируется в Новороссийске. По сценарию учений во время стоянки у причальной стенки в двух отсеках одновременно произошли условное возгорание и поступление забортной воды.

Военнослужащие выполнили нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты, герметизации аварийного отсека, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара, постановке пластырей и раздвижных упоров на пробоины.

Также стало известно, что в Нижегородской области проходит сбор с участием инженерно-штурмовых подразделений. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на сайт Минобороны России.

Задействованы 500 военнослужащих и 50 единиц специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения, установки разминирования, защищённые автомобили, бронетранспортёры.

Ранее сообщалось, что разведчики морской пехоты Балтийского флота провели учения в Калининградской области.

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