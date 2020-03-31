Совфед одобрил закон о средствах на борьбу с коронавирусом

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Совет Федерации одобрил закон, предполагающий направление в 2020 году бюджетных средств для ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции и на другие цели без внесения изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты.
Совфед одобрил закон о средствах на борьбу с коронавирусом
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, перед этим Минфин России должен представить предложения по перераспределению бюджетных ассигнований в комиссию Федерального собрания , а также в Совфед и Счётную палату России.

Уточняется, что комиссия в течение трёх дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы.

Если же такое решение не будет принято, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета России.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла этот закон в третьем чтении.

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