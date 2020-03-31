В Смоленской области обезвредили семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Смоленские спасатели обезвредили семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает mk.ru.

Заявки поступили от МО МВД России «Починковский», «Сафоновский» и «Ельнинский».

Одну миномётную мину нашли в Смоленске.

Миномётную мину и артиллерийский снаряд обнаружили в Починковском районе, три артснаряда — в Ельнинском районе, ещё один — в Сафоновском районе.

Как напомнили в ГУ МЧС России по региону, при нахождении взрывоопасного предмета нужно строго соблюдать правила безопасности.

В 2019 году интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.