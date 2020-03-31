Оперштаб рассказал о работе скорой в условиях коронавируса в Москве

В оперативном штабе по борьбе с распространением вируса рассказали о работе бригад скорой помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.

«В настоящий момент в скорой имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: масок-респираторов, одноразовых перчаток и очков, комбинезонов различных модификаций и других средств защиты», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

В штабе подчеркнули, что в столице достаточно машин неотложной помощи. На данный момент скорая помощь справляется с нагрузкой в Москве, время реагирования на вызовы не изменилось.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в России зарегистрировано 500 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в стране составляет 2337.