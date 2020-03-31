В Пермском крае заявили о росте числа преступлений в жилых домах

В Пермском крае заявили о росте количества преступлений в жилых домах.

Об этом сообщает URA.RU.

«Только за прошедшие сутки у нас три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью в жилом секторе», — заявил на заседании совета глав муниципалитетов начальник ГУ МВД России по региону Михаил Давыдов.

Он связал это с тем, что многие жители находятся дома на самоизоляции.

Давыдов призвал региональных мэров проводить профилактические мероприятия, которые помогли бы предотвратить преступления.

Ранее, как сообщало издание «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о раскрываемости преступлений в 2019 году.