В Москве приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов

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В Москве в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов.
В Москве приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов
  • РИА Новости

«Временно приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них)... предназначенных преимущественно для букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приёма ставок», — говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве 1226 заражённых коронавирусом, шесть человек скончались.

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