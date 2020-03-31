В Москве приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов

В Москве в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов.

«Временно приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них)... предназначенных преимущественно для букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приёма ставок», — говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве 1226 заражённых коронавирусом, шесть человек скончались.