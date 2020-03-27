Разведчики Балтфлота провели учения в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.
Согласно сценарию, условный противник проник на территорию региона морем.
Военнослужащие отработали навыки захвата пленных и ведения разведывательных дозоров, а также способы вывода из строя коммуникаций оппонента.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.