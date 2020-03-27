Разведчики Балтфлота провели учения в Калининградской области

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Разведчики морской пехоты Балтийского флота провели учения в Калининградской области.
Разведчики Балтфлота провели учения в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.

Согласно сценарию, условный противник проник на территорию региона морем.

Военнослужащие отработали навыки захвата пленных и ведения разведывательных дозоров, а также способы вывода из строя коммуникаций оппонента.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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