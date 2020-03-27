Омская область закупит дополнительные аппараты ИВЛ

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Омская область планирует закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Омская область закупит дополнительные аппараты ИВЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Область также бесплатно получит 20 аппаратов ИВЛ и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Медицинских работников обучают диагностике коронавируса. Кроме того, работает горячая линия, которую переведут на круглосуточный график в ближайшее время.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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