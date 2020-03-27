Власти Тюменской области дали рекомендации по времяпровождению в нерабочую неделю

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских дала рекомендации по времяпровождению в нерабочую неделю.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

На онлайн-брифинге Кузнечевских призвала граждан старше 65 лет с пониманием отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Не стоит превращать изоляцию в решение своих проблем, куда-то ехать», — сказала она.

По её словам, с понедельника, 30 марта, льготные поездки будут рассматриваться как нарушение режима самоизоляции, и карты станут блокироваться.

Все медучреждения будут открыты, но плановые обследования перенесут на более поздний срок. Продолжат работу и торговые точки, где продают продукты.

Как отметила Кузнечевских, это не каникулы, а дни тишины, чтобы можно было разобщить большие группы населения и обезопасить всех от риска заражения.

«Общаемся с родственниками по телефону и относимся к нашим решениям с пониманием», — добавила она.

Также стало известно, что с 28 марта в Нижегородской области приостановят действие льготных электронных проездных. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на оператора «СитиКард».

Соответствующее решение приняло региональное правительство для сокращения рисков распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что салоны связи и зоомагазины будут открыты в нерабочую неделю в Москве.