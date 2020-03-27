В Союзе производителей алкогольной продукции оценили идею ограничения продажи спиртного из-за коронавируса
- РИА Новости
В беседе с НСН Косарь выразил мнение, что люди сами в состоянии принять решение, что им нужно делать.
«Сейчас ситуация такая, что каждый человек должен думать о том, что происходит, как защитить свою семью и близких. Это не праздничное время для того, чтобы выпивать. И я уверен, что все люди разумные и ничего подобного не будет происходить», — сказал он.
Ранее Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.
Так, он предлагает правительству ввести особый режим продаж алкогольных напитков до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом.