В Союзе производителей алкогольной продукции оценили идею ограничения продажи спиртного из-за коронавируса

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Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь прокомментировал предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева ввести ограничение на продажу спиртного в связи с пандемией коронавируса.
В Союзе производителей алкогольной продукции оценили идею ограничения продажи спиртного из-за коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с НСН Косарь выразил мнение, что люди сами в состоянии принять решение, что им нужно делать.

«Сейчас ситуация такая, что каждый человек должен думать о том, что происходит, как защитить свою семью и близких. Это не праздничное время для того, чтобы выпивать. И я уверен, что все люди разумные и ничего подобного не будет происходить», — сказал он.

Ранее Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.

Так, он предлагает правительству ввести особый режим продаж алкогольных напитков до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом.

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