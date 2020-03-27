В ОП оценили запрет на принудительное взыскание долгов за ЖКХ в Москве

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT введение в Москве временного запрета на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам Кирьянова, главное, что должны помнить люди, — это то, что «временный запрет на взыскание не значит отсутствие взыскания вообще».

«Надо понимать, что заплатить всё равно придётся в полном объёме. Но единственное, что, поскольку у нас такая ситуация сложилась, это можно сделать потом. Но всё равно сделать будет нужно. Конечно, ни у кого не отключат сотовые телефоны, особенно это касается людей пожилого возраста — у них должна быть возможность для связи при отрицательном балансе», — отметил он.

Эксперт отметил, что такое решение является правильным и оно ещё раз напоминает москвичам, что «надо проводить время дома и не надо никуда ходить».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ввели временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи из-за ситуации с COVID-19.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах.