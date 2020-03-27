В Ставропольском крае примут дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса

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В Ставропольском крае планируют принять дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса.
В Ставропольском крае примут дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

Из документа следует, что региональный Минздрав получит из резервного фонда краевого правительства средства на приобретение медицинского оборудования для искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также будут закуплены бесконтактные термометры, медицинские маски, антисептические салфетки, средства для дезинфекции воздуха и поверхностей.

Ранее, как сообщал Newinform, доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

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