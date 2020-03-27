В Амурской области прошли учения артиллеристов

Расчёты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения Восточного военного округа провели учения на полигоне в Амурской области.

Как сообщает телеканал «Звезда», военнослужащие выполнили стрельбы по координатам, переданным операторами беспилотников «Орлан-10».

Разведчики с воздуха наблюдали за условным противником в тылу. Как только оппонент начал выстраивать артиллерию, по ней был нанесён удар.

К манёврам привлекли около двух тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.