В Амурской области прошли учения артиллеристов
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», военнослужащие выполнили стрельбы по координатам, переданным операторами беспилотников «Орлан-10».
Разведчики с воздуха наблюдали за условным противником в тылу. Как только оппонент начал выстраивать артиллерию, по ней был нанесён удар.
К манёврам привлекли около двух тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.