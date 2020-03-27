Эксперт оценил идею введения ограничения на продажу алкоголя в период эпидемии
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он назвал предлагаемые меры бесполезными и подчеркнул, что желающий выпить всегда найдёт, где это сделать.
«Какие ограничения, зачем их выдумывать на этот короткий период — тут нужен комплекс мер. До 90% взрослых мужчин употребляют алкоголь. Главная причина, по которой они пьют, — безделье. Сейчас сказали не работать, да ещё пообещали денег — конечно, спрос на алкоголь подскочит», — отметил Олег Новиков.
Он добавил, что это временно, поэтому переживать не стоит.
Ранее Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT заявил, что подобное ограничение может повлечь за собой возникновение «чёрного рынка алкоголя».