Эксперт оценил идею введения ограничения на продажу алкоголя в период эпидемии

Зампредседателя международной Лиги трезвости и здоровья, психиатр-нарколог Олег Новиков прокомментировал инициативу члена Общественной палаты России Султана Хамзаева продавать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов в одни руки.

В беседе с Inforeactor он назвал предлагаемые меры бесполезными и подчеркнул, что желающий выпить всегда найдёт, где это сделать.

«Какие ограничения, зачем их выдумывать на этот короткий период — тут нужен комплекс мер. До 90% взрослых мужчин употребляют алкоголь. Главная причина, по которой они пьют, — безделье. Сейчас сказали не работать, да ещё пообещали денег — конечно, спрос на алкоголь подскочит», — отметил Олег Новиков.

Он добавил, что это временно, поэтому переживать не стоит.

Ранее Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT заявил, что подобное ограничение может повлечь за собой возникновение «чёрного рынка алкоголя».