Психолог дала рекомендации по поведению в период пандемии коронавируса

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Писатель и психолог Ольга Шкарупич дала рекомендации по поведению в период пандемии коронавируса.
Психолог дала рекомендации по поведению в период пандемии коронавируса
  • Reuters

«Нужно успокоиться — только это поможет действовать конструктивно. Научно доказано, что состояние иммунитета тесно связано с эмоциональным состоянием, то есть чем больше мы сами себя расшатываем, тем выше вероятность заболеть», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, необходимо соблюдать простые рекомендации, в том числе чаще мыть руки, меньше контактировать с другими людьми.

Как отметила Шкарупич, не нужно бесконечно читать статистику распространения заболевания, изучать посты в соцсетях и полагаться на авось, игнорируя все меры предосторожности.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

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