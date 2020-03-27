Эксперт оценил информацию о росте числа заявлений о закрытии банковских вкладов

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Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев прокомментировал информацию об увеличении числа заявлений от граждан о закрытии банковских вкладов и выдаче наличных денег со счетов после заявления президента России Владимира Путина о введении нового налога.

По его словам, люди чувствительно реагируют на любые решения в сфере банковских вкладов, поскольку привыкли, что они должны приносить доход. 

«Банковские вклады никогда не предполагали под собой, что они должны опережать инфляцию. Это природа банковских вкладов, но от них требуют достаточно много, и это природа банковского сознания. В теории государств с рыночной экономикой любой доход облагается налогом, в том числе и доходы физлиц по банковским вкладам», — пояснил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что никакой катастрофы в банковской системе в этой связи не ожидается.

Генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с денежными вкладами российских граждан после введения нового налога.

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