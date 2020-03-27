В Калининградской области закрывают почти все учебные заведения

Короткая ссылка
В Калининградской области закрывают практически все учебные заведения. Такое решение принял губернатор Антон Алиханов.
В Калининградской области закрывают почти все учебные заведения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля продлеваются школьные каникулы. На выходные также уходят детсады, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, вузы.

Для дошкольников при необходимости создадут малокомплектные дежурные группы.

«Заработная плата и все социальные выплаты за это время будут сохранены в полном объёме. Кроме того, родителей очень волнует вопрос платы за детский сад. Для тех детей, которые будут посещать дошкольные учреждения в нерабочую неделю, стоимость услуг сохранится в том же объёме. Для тех, кто останется дома, учреждения обеспечат необходимый вычет по количеству пропущенных дней», — заявила министр образования региона Светлана Трусенева.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить