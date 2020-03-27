В Калининградской области закрывают почти все учебные заведения

В Калининградской области закрывают практически все учебные заведения. Такое решение принял губернатор Антон Алиханов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля продлеваются школьные каникулы. На выходные также уходят детсады, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, вузы.

Для дошкольников при необходимости создадут малокомплектные дежурные группы.

«Заработная плата и все социальные выплаты за это время будут сохранены в полном объёме. Кроме того, родителей очень волнует вопрос платы за детский сад. Для тех детей, которые будут посещать дошкольные учреждения в нерабочую неделю, стоимость услуг сохранится в том же объёме. Для тех, кто останется дома, учреждения обеспечат необходимый вычет по количеству пропущенных дней», — заявила министр образования региона Светлана Трусенева.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.