В Севастополе заявили о пяти подтверждённых случаях заражения коронавирусом

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о пяти подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По его словам, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок — Франции, Великобритании и стран Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что течение заболевания у всех заразившихся было бессимптомным и на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное.

«Пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Диагноз подтверждён по результатам лабораторных исследований. К сожалению, эти люди не сообщили о себе, и их выявили работники штаба», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Он призвал всех не подвергать жизнь окружающих опасности и своевременно сообщать о своём возможном заболевании.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента России Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.