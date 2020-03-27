В Томской области рассказали об особенностях текущего эпидсезона
Об этом сообщает портал vtomske.ru.
По её словам, текущий эпидсезон, в отличие от предыдущих, поздно начался и долго продолжается.
Кроме того, она отметила высокую долю гриппа среди больных ОРВИ.
«С начала сезона было преобладание гриппа B, что обычно несвойственно данному периоду. Раньше он регистрировался только в конце сезона. Также высока доля гриппа среди ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга, в структуре положительных находок в 79% случаев выявлен тип гриппа А/H1N1, A/H3N2», — отметила Пичугина.
Она также добавила, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Томской области ниже среднего многолетнего уровня.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru дал прогноз относительно вероятных сроков окончания эпидемии коронавируса.