Twitter удалил ложную информацию о комендантском часе в Москве
- Reuters
«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», — приводит Интерфакс сообщение Роскомнадзора.
Накануне Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России.