Twitter удалил ложную информацию о комендантском часе в Москве

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сеть микроблогов Twitter удалила фейковую информацию о якобы принятом Министерством обороны России приказе о введении комендантского часа в Москве.

Reuters

«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», — приводит Интерфакс сообщение Роскомнадзора. Накануне Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России.