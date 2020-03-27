Twitter удалил ложную информацию о комендантском часе в Москве

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В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что сеть микроблогов Twitter удалила фейковую информацию о якобы принятом Министерством обороны России приказе о введении комендантского часа в Москве.
Twitter удалил ложную информацию о комендантском часе в Москве
  • Reuters

«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», — приводит Интерфакс сообщение Роскомнадзора.

Накануне Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

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