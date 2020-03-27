ФАС заявила о выявлении признаков картельных сговоров на рынке гречки

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство выявило признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы.
ФАС заявила о выявлении признаков картельных сговоров на рынке гречки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения. То есть всё-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — сказал он.

По его словам, если факт картельного соглашения будет доказан, то виновных привлекут к уголовной ответственности. Злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта.

18 марта ФАН писало, что специалисты «Росконтроля» рассказали, как долго могут храниться крупы, консервы, макароны, сахар и другие «долгоиграющие» продукты. Так, например, у риса и гречки период хранения — от 12 месяцев. 

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