ФАС заявила о выявлении признаков картельных сговоров на рынке гречки

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство выявило признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения. То есть всё-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — сказал он.

По его словам, если факт картельного соглашения будет доказан, то виновных привлекут к уголовной ответственности. Злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта.

18 марта ФАН писало, что специалисты «Росконтроля» рассказали, как долго могут храниться крупы, консервы, макароны, сахар и другие «долгоиграющие» продукты. Так, например, у риса и гречки период хранения — от 12 месяцев.