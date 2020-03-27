Эксперт оценил меры по борьбе с коронавирусом на Ставрополье

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Политконсультант Ярослав Игнатовский прокомментировал введение дополнительных мер против распространения коронавирусной инфекции на Ставрополье.
Эксперт оценил меры по борьбе с коронавирусом на Ставрополье
  • РИА Новости

По его мнению, меры были приняты своевременно, что эффективно скажется на борьбе с угрозой распространения COVID-19.

«Очевидно, губернатор действует в этой ситуации очень решительно. Он понимает, что вертикаль власти должна сегодня работать максимально эффективно, а те сигналы, которые идут с самого верха, должны подхватываться на региональном уровне. Тогда и скорость их прохождения станет максимально быстрой», — отметил Ярослав Игнатовский в беседе с порталом pobeda26.ru.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление о дополнительных мерах.

В соответствии с обращением президента России Владимира Путина следующая неделя объявлена в регионе нерабочей, в связи с чем отменены все массовые мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента России Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

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