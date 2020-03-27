В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

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В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Свердловской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога»).

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в 05:44 по местному времени пожарные завершили разборку и проливку конструкций. Пожар полностью ликвидирован.

Руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в полиции рассматривают поджог в качестве основной версии пожара с семью погибшими в Екатеринбурге.

25 марта следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По факту произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза.

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