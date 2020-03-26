Школы Подмосковья могут предоставить детям компьютеры для дистанционного обучения

Школы Московской области могут предоставить детям компьютеры для дистанционного обучения.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«Те, у кого вдруг нет компьютера, позвоните или своему учителю, или директору школы, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезёт компьютер, чтобы на нём можно было работать», — сказал он.

Воробьёв поручил министру образования региона Ирине Каклюгиной доложить о числе таких заявок и выполнить их.

Ранее progorod43 сообщал, что школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля.