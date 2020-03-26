Школы Подмосковья могут предоставить детям компьютеры для дистанционного обучения
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.
«Те, у кого вдруг нет компьютера, позвоните или своему учителю, или директору школы, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезёт компьютер, чтобы на нём можно было работать», — сказал он.
Воробьёв поручил министру образования региона Ирине Каклюгиной доложить о числе таких заявок и выполнить их.
Ранее progorod43 сообщал, что школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля.