Школы Подмосковья могут предоставить детям компьютеры для дистанционного обучения

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Школы Московской области могут предоставить детям компьютеры для дистанционного обучения.
Школы Подмосковья могут предоставить детям компьютеры для дистанционного обучения
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«Те, у кого вдруг нет компьютера, позвоните или своему учителю, или директору школы, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезёт компьютер, чтобы на нём можно было работать», — сказал он.

Воробьёв поручил министру образования региона Ирине Каклюгиной доложить о числе таких заявок и выполнить их.

Ранее progorod43 сообщал, что школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля.

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