Благотворительный проект рассказал о волонтёрстве в условиях карантина

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Благотворительный проект Pinkglasses рассказал, как волонтёры могут удалённо помогать людям в условиях карантинных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Благотворительный проект рассказал о волонтёрстве в условиях карантина
  • РИА Новости

Отмечается, что добровольцы могут удалённо оказывать психологическую помощь, в частности, одиноким пожилым людям в домах престарелых, помогать фондам из дома в рамках своей специальности и заниматься информационной координацией сотрудников благотворительных организаций.

Также портал подчёркивает, что можно принимать участие в добрососедских движениях и предлагать соседям, например пожилым, помощь с покупкой продуктов, лекарств и выносом мусора.

Вместе с этим уточняется, что благотворительным фондам в условиях ситуации с коронавируса требуется информационная и материальная поддержка, которую также можно оказать онлайн, не покидая карантин.

Ранее RIA56 сообщал, что Оренбургская область присоединилась к федеральной акции #МыВместе. В регионе создан волонтёрский штаб для помощи пожилым.

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