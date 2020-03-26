В Мурманской области создали штаб по поддержке бизнеса

В Мурманской области создали штаб по оперативной поддержке предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на «Опору России».

В работе штаба также участвуют уполномоченный по защите прав предпринимателей региона, представитель областного правительства и активисты ОНФ.

Бизнесменов просят сообщать о сложностях в ведении текущей деятельности, необходимых мерах поддержки.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал необходимость оперативного принятия решений правительством в рамках поручений президента России Владимира Путина.