В Мурманской области создали штаб по поддержке бизнеса

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В Мурманской области создали штаб по оперативной поддержке предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.
В Мурманской области создали штаб по поддержке бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на «Опору России».

В работе штаба также участвуют уполномоченный по защите прав предпринимателей региона, представитель областного правительства и активисты ОНФ.

Бизнесменов просят сообщать о сложностях в ведении текущей деятельности, необходимых мерах поддержки.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал необходимость оперативного принятия решений правительством в рамках поручений президента России Владимира Путина.

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