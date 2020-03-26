В Удмуртии временно закроют развлекательные заведения

В Удмуртии временно закроют ночные и фитнес-клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и фуд-корты. Они приостановят работу с 28 марта по 5 апреля.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как заявил руководитель региона Александр Бречалов, такие меры связаны с ситуацией с коронавирусом.

«Хочу обратить внимание: мы пошли навстречу предпринимателям, и будут работать кафе и рестораны с ограничением времени до 20:00 и с дополнительными мерами дезинфекции», — сказал он.

Также стало известно, что в Тюменской области с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу предприятия розничной торговли, за исключением аптек и торговых объектов с продовольствием. Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб.

«Аттракционы, зоопарки, аквапарки, спа-комплексы, фитнес-центры прекращают деятельность с 28 марта», — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане закроют торгово-развлекательные центры с 28 марта по 5 апреля.