Российские заповедники временно прекратят приём туристов

В Минприроды России сообщили, что все особо охраняемые природные территории федерального значения прекращают приём туристических и экскурсионных групп с 30 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса COVID-19.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире в соответствии с приказом Минприроды России с 30 марта по 3 апреля 2020 года на особо охраняемых природных территориях федерального значения вводится запрет на приём организованных туристических и экскурсионных групп», — приводит Интерфакс сообщение Минприроды.

Российский лидер Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Это решение не коснётся работников непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений и аптек.

По данным на 26 марта, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 человек, двое скончались.