Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала о судьбе омского школьника, которого заставляли стоять на гречке.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время мальчик находится под опекой двоюродной бабушки, которая прошла психолого-медико-педагогическую комиссию. Семью будут сопровождать органы опеки.

Решается вопрос о переводе ребёнка в другое образовательное учреждение. Мальчик регулярно занимается с психологом.

Региональный Департамент образования в суде добивается лишения матери родительских прав. Женщину и её сожителя осудили за истязание ребёнка и умышленное причинение вреда здоровью. В начале марта они подали апелляцию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.